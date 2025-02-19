Fenerbahçe, Anderlecht ile Rövanşa Çıkıyor: Mourinho ve Szymanski'den Önemli Açıklamalar

Fenerbahçe, Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kritik bir maça çıkacak. Mourinho ve Szymanski'den değerlendirmeler geldi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:16
Fenerbahçe, Anderlecht ile Rövanşa Çıkıyor: Mourinho ve Szymanski'den Önemli Açıklamalar

Fenerbahçe, Anderlecht ile Rövanşa Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'lık avantajla Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile hazırlıklarını sürdürüyor. Mourinho, basın toplantısında, karşılaşmanın önemi hakkında konuştu.

Mourinho'dan Önemli Açıklamalar

Mourinho, "Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor." dedi.

Takımın performansından bahseden teknik adam, oyuncuların gelişmeye açık olduğunu ve takımın kompakt savunma yapma becerisinin arttığını belirtti. Aynı zamanda, kalecinin önemli kurtarışlarının da başarıda etkili olduğunu vurguladı.

Takımın yükselen formu

Mourinho, takımın son dönemdeki temposunun yükselmesinin sebepleri arasında yeni yıl arası sırasında yaptıkları çalışmaları gösterdi. "Maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Sonuç gelince özgüven yükseldi." ifadelerini kullandı.

Szymanski: "Anderlecht İyi Bir Takım"

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını vurguladı. "Önemli bir maç olacak. Rakibimizin iyi takım olduğunu unutmamamız gerekiyor. İlk maçta iyi performans ortaya koyduk ve yarın da aynısını sergilemek niyetindeyiz." dedi.

Mourinho'nun kendisi hakkında söylediği olumlu sözlere değinen Szymanski, "Böyle bir teknik direktörün hakkınızda böyle şeyler söylemesi sizi mutlu hissettirir." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Szymanski, Fenerbahçe'de attığı 4 bininci gol için ise, "Böyle bir hayalim yoktu ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Bu da gerçekleşmiş oldu. Çok mutluyum." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho (fotoğrafta) ve oyuncu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho (fotoğrafta) ve oyuncu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho (fotoğrafta) ve oyuncu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho (fotoğrafta) ve oyuncu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenledi.

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