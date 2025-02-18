Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Fenerbahçe, 20 Şubat'taki Anderlecht maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:52
Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli mücadele öncesinde hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin çalışmaları Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ise, futbolcular önce ısınma, devamında koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde ise dar alanda oynanan çift kale maçlar ile dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

Rejenerasyon Çalışmaları

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, antrenman sonrası rejenerasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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