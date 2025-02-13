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Fenerbahçe - Anderlecht Maçının Detayları

Fenerbahçe, Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacak. İşte maçın hakemleri ve kadroları.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:46
Fenerbahçe - Anderlecht Maçının Detayları

Fenerbahçe - Anderlecht Maçına Dair Bilgiler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak olan Fenerbahçe ve Anderlecht karşılaşması, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemleri ise Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic (Karadağ) olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez

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