Fenerbahçe - Anderlecht Maçının Detayları

Fenerbahçe - Anderlecht Maçına Dair Bilgiler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak olan Fenerbahçe ve Anderlecht karşılaşması, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemleri ise Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic (Karadağ) olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez