Fenerbahçe Antalya'ya Ulaştı

Fenerbahçe Antalya'da

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Fenerbahçe yarın Antalyaspor ile mücadele etmek üzere Antalya’ya geldi.

Özel Uçakla Seyahat

İstanbul'dan özel uçakla yola çıkan sarı-lacivertli takım, Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanından çıktığında oldukça dikkat çekici bir karşılama ile karşılandı.

Konaklama Süreci

Fenerbahçe kafilesi, konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Maç Bilgileri

Yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek.