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Fenerbahçe, Antalyaspor ile Önemli Maça Çıkıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor. Takım, kritik puanlar için sahada mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:45
Fenerbahçe, Antalyaspor ile Önemli Maça Çıkıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor'a Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Yönetecek İsim

Bu önemli karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplamda 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, zirvenin 5 puan gerisinde yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi Başarısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 yenerek moral buldu. Şimdi ise, teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında da galibiyet peşinde.

Osayi-Samuel'ın Dönüşü

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Bright Osayi-Samuel'e forma vermeyi planlıyor. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi maçında sonradan yer almıştı.

Kart Sınırındaki Futbolcular

Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde, sarı kart sınırında. Her ikisi de, yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta Samsunspor ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dzeko’ya Güveniyor

Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Galatasaray'a karşı sonradan oyuna giren Youssef En-Nesyri'nin aksine, Dzeko ile sahaya çıkılması planlanıyor. Dzeko, Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 5 gol atarak ve 1 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

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