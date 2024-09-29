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Fenerbahçe, Antalyaspor'un Yenilmezliğine Son Verdi

Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek ev sahibi ekibin sahasındaki yenilmezliğine son verdi. Kostic de ilk maçında sahada yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:41
Fenerbahçe, Antalyaspor'un Yenilmezliğine Son Verdi

Fenerbahçe'nin Antalyaspor Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibinin sahasındaki yenilmezliğine 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Kelven’in kendi kalesine attığı gollerle son verdi.

Antalyaspor'un Evindeki İlk Yenilgi

Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon sahasında ilk kez yenilgi alarak 8 puanda kaldı. İç sahada daha önce Göztepe ile oynayıp 0-0 berabere kalan Antalyaspor, Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3-2'lik maçla ilk galibiyetini elde etmişti. Adana Demirspor karşısında da 2-1 galip gelmişti fakat 7. haftada Fenerbahçe'ye karşı şanssız bir sonuç aldı.

Kostic'in Debut Maçı

Fenerbahçe'nin son transferi İtalyan ekibi Juventus’tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, Antalya deplasmanında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahada yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, Kostic'i ikinci yarının başında Alexander Djiku yerine oyuna dahil etti ve 45 dakika süre aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Djiku (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Tadic de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe oyuncusu Tadic (10) rakibiyle mücadele ederken yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular gol sevinci yaşadı.

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