Fenerbahçe ArsaVev, ALG Spor'u 15-0 Yendi — Turkcell Kadın Süper Ligi'nde Farklı Başlangıç
Sezona gol şovu ile başlayan sarı-lacivertliler Gaziantep'ten 3 puanla döndü
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda ALG Spor'u 15-0 yenerek sezona iddialı başladı.
Batur Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ilk yarıyı 6-0 önde kapattı ve karşılaşmayı 15-0 kazanarak ligdeki ilk maçından 3 puan çıkardı.
Fenerbahçe'nin gollerini Maria Salas (5), Sabastine Chioma (2), Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Karyna Alkhovik kaydetti.
Sarı-lacivertliler, ligde 2. haftada Beylerbeyi ile karşılaşacak.