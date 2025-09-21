Fenerbahçe ArsaVev, ALG Spor'u 15-0 Yendi — Turkcell Kadın Süper Ligi'nde Farklı Başlangıç

Fenerbahçe ArsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 açılışında ALG Spor'u deplasmanda 15-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:42
Sezona gol şovu ile başlayan sarı-lacivertliler Gaziantep'ten 3 puanla döndü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda ALG Spor'u 15-0 yenerek sezona iddialı başladı.

Batur Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ilk yarıyı 6-0 önde kapattı ve karşılaşmayı 15-0 kazanarak ligdeki ilk maçından 3 puan çıkardı.

Fenerbahçe'nin gollerini Maria Salas (5), Sabastine Chioma (2), Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Karyna Alkhovik kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligde 2. haftada Beylerbeyi ile karşılaşacak.

