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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçına hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:44
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, idmanın ardından kampa girdi.

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