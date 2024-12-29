Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Çeşitli Antrenman Aşamalarında İlerleme

Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından, futbolcular sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının sonrasında dar alanda çift kale maçlar ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.