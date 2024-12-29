DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.342.933,42 -0,12%

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:50
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Çeşitli Antrenman Aşamalarında İlerleme

Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından, futbolcular sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının sonrasında dar alanda çift kale maçlar ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Can Karagöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
2
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
3
Hentbol Erkekler Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç: Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u Geriden Gelerek Yendi
4
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
89. Büyük Atatürk Koşusu: Fatma Arık ve Bahattin Üney Zaferi
6
Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak