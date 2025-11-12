Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Antrenmanda öne çıkanlar

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcılarının yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı. Takım, hazırlıklara yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA ESENLER EROKSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.