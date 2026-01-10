Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na Geldi — Turkcell Süper Kupa Finali

Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na Geldi
Turkcell Süper Kupa finalinde derbi heyecanı saat 18.45'te
Turkcell Süper Kupa finali için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsü, final mücadelesinin yapılacağı stada giriş yaptı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
