Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na Geldi — Turkcell Süper Kupa Finali

Fenerbahçe takım otobüsü, Turkcell Süper Kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı. Maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 18.45'te karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:24
Turkcell Süper Kupa finalinde derbi heyecanı saat 18.45'te

Turkcell Süper Kupa finali için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsü, final mücadelesinin yapılacağı stada giriş yaptı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

