Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazır

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk etmek için son hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ardından, oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat katılmazken, UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın tedbir amacıyla idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Athletic Bilbao karşısındaki mücadelesine eksiksiz bir şekilde hazırlanmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho (sağda) yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana İrfan Can Kahveci de (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho (sağda) yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana İrfan Can Kahveci de (solda) katıldı.