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Fenerbahçe, Avrupa’da 274. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile 274. mücadelesine hazırlanıyor. Takımın geçmiş performansına göz atıyoruz.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:05
Fenerbahçe, Avrupa’da 274. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da 274. Kez Sahne Alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Bu mücadele, sarı-lacivertli takım için büyük bir önem taşıyor.

Geçmiş Performans ve İstatistikler

Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 273 karşılaşmada 109 galibiyet, 55 beraberlik ve 109 mağlubiyet aldı. Takım, rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 390 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Önemli Sınav

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında yarın 38. maçına çıkacak. Şu ana dek 37 eleme maçında 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 55 gol atıp kalesinde 45 gol gördü.

Avrupa Kupaları Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı:
  • UEFA Kupası: 54 Oyun, 18 Galibiyet, 10 Beraberlik, 26 Mağlubiyet, 72 Atılan Gol, 91 Yenilen Gol
  • UEFA Avrupa Ligi: 82 Oyun, 42 Galibiyet, 23 Beraberlik, 17 Mağlubiyet, 119 Atılan Gol, 80 Yenilen Gol
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 Oyun, 9 Galibiyet, 4 Beraberlik, 20 Mağlubiyet, 30 Atılan Gol, 70 Yenilen Gol
  • UEFA Şampiyonlar Ligi eleme: 37 Oyun, 14 Galibiyet, 11 Beraberlik, 12 Mağlubiyet, 55 Atılan Gol, 45 Yenilen Gol
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 Oyun, 11 Galibiyet, 6 Beraberlik, 23 Mağlubiyet, 42 Atılan Gol, 70 Yenilen Gol
  • Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 Oyun, 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 5 Mağlubiyet, 11 Atılan Gol, 11 Yenilen Gol
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi: 18 Oyun, 12 Galibiyet, 0 Beraberlik, 6 Mağlubiyet, 44 Atılan Gol, 23 Yenilen Gol

TOPLAM: 273 Oyun, 109 Galibiyet, 55 Beraberlik, 109 Mağlubiyet, 373 Atılan Gol, 390 Yenilen Gol

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında gösterdiği bu performans, takımın uluslararası alandaki mücadele gücünü ortaya koyuyor.

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