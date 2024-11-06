DOLAR
34,25 0,1%
EURO
36,85 1,86%
ALTIN
3.001,78 0,61%
BITCOIN
2.526.219,6 -6,2%

Fenerbahçe, Avrupa'da 278. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı karşılaşmayla Avrupa'daki 278. mücadelesini verecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:03
Fenerbahçe, Avrupa'da 278. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 278. Maçına Hazırlanıyor

OZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 278. karşılaşması olacak.

Avrupa Kupalarındaki Geçmiş Performans

Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında çıktığı 277 müsabakada 110 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 58 beraberlik aldı. Takım, rakip fileleri tam 378 kez havalandırdı, kalesinde ise 394 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 140. Sınav

UEFA Avrupa Ligi, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak biliniyordu. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda toplam 139 karşılaşmada mücadele etti ve 61 galibiyet, 43 mağlubiyet ve 35 beraberlikle bu süreçte 195 gol atıp, 174 gol yedi.

Deplasman Rekoru

AZ Alkmaar karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 70. deplasman maçı olacak. Daha önce oynanan 69 deplasmanda 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi aldı. Bu maçlarda 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinden 104 gol yedi.

Son Deplasman Performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçı ise 3 Ekim 2024 tarihinde Hollanda'da oynandı. Takım, Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Performansı

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 85 43 25 17 123 83
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 277 110 58 109 378 394

İLGİLİ HABERLER

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım Demirören Türkiye Golf Federasyonu'nun Yeni Başkanı
2
Yunus Akgün, Galatasaray'daki Hedeflerini Paylaştı
3
Fenerbahçe AZ Alkmaar Hazırlıklarını Tamamladı
4
Trabzonspor Deplasmanda Galibiyete Hasret
5
Galatasaray, Avrupa'da 322. Maçına Çıkıyor
6
İzmir Ekibi Su Topu Challenger Kupası'nda Mücadele Edecek

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı