Fenerbahçe, Avrupa'da 278. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 278. Maçına Hazırlanıyor

OZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki 278. karşılaşması olacak.

Avrupa Kupalarındaki Geçmiş Performans

Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında çıktığı 277 müsabakada 110 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 58 beraberlik aldı. Takım, rakip fileleri tam 378 kez havalandırdı, kalesinde ise 394 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 140. Sınav

UEFA Avrupa Ligi, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak biliniyordu. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda toplam 139 karşılaşmada mücadele etti ve 61 galibiyet, 43 mağlubiyet ve 35 beraberlikle bu süreçte 195 gol atıp, 174 gol yedi.

Deplasman Rekoru

AZ Alkmaar karşılaşması, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 70. deplasman maçı olacak. Daha önce oynanan 69 deplasmanda 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi aldı. Bu maçlarda 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinden 104 gol yedi.

Son Deplasman Performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçı ise 3 Ekim 2024 tarihinde Hollanda'da oynandı. Takım, Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Performansı