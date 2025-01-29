Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında, Fenerbahçe yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesini gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 281 maçta 111 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 59 beraberlik elde etti. Takım, toplamda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 144. Sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 143 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 62 galibiyet alırken, 45 kez rakiplerine kaybetti ve 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 198 gol sevinci yaşarken, kalesinde 180 golle karşılaştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 89 44 26 19 126 89 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme 38 14 12 12 56 46 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23

TOPLAM: 281 maç, 111 galibiyet, 59 beraberlik, 111 mağlubiyet, 381 gol atıldı, 400 gol yendi.