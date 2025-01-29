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Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Midtjylland ile karşılaşarak Avrupa kupalarındaki 282. sınavını verecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:06
Fenerbahçe, Avrupa'da 282. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında, Fenerbahçe yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarındaki 282. mücadelesini gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında oynadığı 281 maçta 111 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 59 beraberlik elde etti. Takım, toplamda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 144. Sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 143 karşılaşmada mücadele etti. Bu maçlarda 62 galibiyet alırken, 45 kez rakiplerine kaybetti ve 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 198 gol sevinci yaşarken, kalesinde 180 golle karşılaştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8944261912689
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme381412125646
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Konferans Ligi1812-64423

TOPLAM: 281 maç, 111 galibiyet, 59 beraberlik, 111 mağlubiyet, 381 gol atıldı, 400 gol yendi.

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