Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 272. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 272. Maçına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maça 272. kez Avrupa sahnesinde adım atmanın heyecanını yaşıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 271 karşılaşmaya çıkarken, bu müsabakalarda 108 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik elde etti.

Şampiyonlar Ligi Elemelerindeki İstatistikler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplamda 36. sınavını verecek. Geçmişteki 35 elemelerde, 13 maç kazanırken, 11 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere toplamda 52 gol42 gol gördü.

Europalı Performans

Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi şöyle:

UEFA Kupası: 54 maç, 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet, 72 gol atıldı, 91 gol yendi.

54 maç, 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet, 72 gol atıldı, 91 gol yendi. UEFA Avrupa Ligi: 82 maç, 42 galibiyet, 23 beraberlik, 17 mağlubiyet, 119 gol atıldı, 80 gol yendi.

82 maç, 42 galibiyet, 23 beraberlik, 17 mağlubiyet, 119 gol atıldı, 80 gol yendi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 maç, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet, 30 gol atıldı, 70 gol yendi.

33 maç, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet, 30 gol atıldı, 70 gol yendi. Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 35 maç, 13 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet, 52 gol atıldı, 42 gol yendi.

35 maç, 13 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet, 52 gol atıldı, 42 gol yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet, 42 gol atıldı, 70 gol yendi.

40 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet, 42 gol atıldı, 70 gol yendi. Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 11 gol atıldı, 11 gol yendi.

9 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 11 gol atıldı, 11 gol yendi. UEFA Avrupa Konferans Ligi: 18 maç, 12 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, 44 gol atıldı, 23 gol yendi.

TOPLAM: 271 maç, 108 galibiyet, 55 beraberlik, 108 mağlubiyet, 370 gol atıldı, 387 gol yendi.