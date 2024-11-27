Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 279. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 279. Karşılaşmasına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın, Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, bugüne dek çıktığı 278 müsabakada 110 galibiyet, 110 mağlubiyet ve 58 beraberlik yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 141. Sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle anılan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 kez mücadele etti. Sarı-lacivertli takım, bu maçlardan 61 galibiyet, 44 mağlubiyet ve 35 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, 196 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 177 gol gördü.

Bu Kulvarda 71. Deplasman

Slavia Prag karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 71. deplasman maçına çıkacak. Daha önce oynanan 70 dış saha maçında 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşandı. Bu maçlarda 81 gol atarken, rakipler 107 golle karşılık verdi. Jose Mourinho'nun ekibi, son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına 3-1 yenildi.

Avrupa Kupaları Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle şekillendi:

UEFA Kupası: 54 O, 18 G, 10 B, 26 M, 72 A, 91 Y

54 O, 18 G, 10 B, 26 M, 72 A, 91 Y UEFA Avrupa Ligi: 86 O, 43 G, 25 B, 18 M, 124 A, 86 Y

86 O, 43 G, 25 B, 18 M, 124 A, 86 Y Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 O, 9 G, 4 B, 20 M, 30 A, 70 Y

33 O, 9 G, 4 B, 20 M, 30 A, 70 Y UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme: 38 O, 14 G, 12 B, 12 M, 56 A, 46 Y

38 O, 14 G, 12 B, 12 M, 56 A, 46 Y UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 O, 11 G, 6 B, 23 M, 42 A, 70 Y

40 O, 11 G, 6 B, 23 M, 42 A, 70 Y Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 O, 3 G, 1 B, 5 M, 11 A, 11 Y

9 O, 3 G, 1 B, 5 M, 11 A, 11 Y UEFA Konferans Ligi: 18 O, 12 G, - B, 6 M, 44 A, 23 Y

TOPLAM: 278 O, 110 G, 58 B, 110 M, 379 A, 397 Y

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.