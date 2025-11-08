Söğütspor Hazırlıklarını Tamamladı: Bozanspor Maçı Yarın

Söğütspor, BAL 5. Grup 5. hafta maçında yarın Bozanspor ile karşılaşacak; hazırlıklarını Söğüt İlçe Stadı’ndaki ter antrenmanı ile tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:54
Söğütspor Hazırlıklarını Tamamladı: Bozanspor Maçı Yarın

Söğütspor Hazırlıklarını Tamamladı

BAL 5. Grup 5. hafta mücadelesi öncesi son provada moraller yüksek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Bozanspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Maç bilgisi: Söğütspor, BAL 5. Grup 5. hafta mücadelesinde yarın saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda Bozanspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi ekip, Söğüt İlçe Stadı’nda gerçekleştirdiği ter antrenmanı ile son hazırlıklarını tamamladı. Teknik heyet ve oyuncuların moralleri yerinde olarak gözlendi.

Ligde Söğütspor, 2’nci haftayı BAY geçmiş; oynadığı 3 müsabakada 2 yenilgi ve 1 galibiyet alarak 13 takımlı ligde 11’inci sırada yer alıyor. Rakip Bozanspor ise 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile Söğütspor’un bir altında, 12’inci sırada bulunuyor.

Zorlu maç öncesinde Söğütspor cephesinde hedefin 3 puan olduğu açıkça belirtildi.

SÖĞÜTSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

SÖĞÜTSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

SÖĞÜTSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

