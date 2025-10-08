Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e Ziyaret

Sadettin Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü makamlarında ziyaret etti ve hediyeleşme ile fotoğraf çekildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 20:52
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e Ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay'da önemli ziyaretlerde bulundu. Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün makamında bir araya geldi.

Ziyaretin detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, her iki ismin de makamında gerçekleşti. Görüşmeler samimi bir ortamda sürdü ve karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Hediyeler ve fotoğraf

Ziyaretin ardından Sadettin Saran, Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim etti. Ömer Kerkez de Saran'a bir armağan sundu. Saran ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Muhsin Şentürk ile bir araya geldi ve ziyaret sonrası birlikte fotoğraf çektirildi.

İLGİLİ HABERLER

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
3
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP
4
TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi
5
Çaykur Rizespor, 9. Hafta Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
6
Bahçeşehir Koleji 93-74 Umana Reyer — BKT Avrupa Kupası
7
Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Başkanlığına Seçildi: Birlik Mesajı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?