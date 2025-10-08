Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay'da önemli ziyaretlerde bulundu. Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün makamında bir araya geldi.

Ziyaretin detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, her iki ismin de makamında gerçekleşti. Görüşmeler samimi bir ortamda sürdü ve karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Hediyeler ve fotoğraf

Ziyaretin ardından Sadettin Saran, Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim etti. Ömer Kerkez de Saran'a bir armağan sundu. Saran ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Muhsin Şentürk ile bir araya geldi ve ziyaret sonrası birlikte fotoğraf çektirildi.