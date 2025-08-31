DOLAR
Fenerbahçe Başkentte 3-1 Kazandı: En-Nesyri İki Golle Sahneye Çıktı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı; En-Nesyri iki gol attı, taraftarlar Ali Koç'a istifa tezahüratı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:26
Fenerbahçe başkentte ilk yarıdaki gollerle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Zeki Murat Göle yönetiminde çıktıkları maçta Eryaman Stadı'nda etkili bir performans sergiledi.

Maçın özeti

Fenerbahçe, ilk yarıda Pereira'nın kendi kalesine ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-0 öne geçti. İkinci yarıda Goutas'ın golüyle farkı ikiye indiren Gençlerbirliği, geri dönüş yapamadı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmasında ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Takımın ligdeki ilk maçında Göztepe ile berabere kaldığı kaydedildi.

En-Nesyri, ligde perdeyi açtı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Ankara'da kaydetti. Geçen sezon ligde 20 gol atan En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.

Cengiz Ünder 7 ay sonra resmi maçta

Cengiz Ünder, 7 ay aradan sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı yeniden giydi. Geçen sezonun devre arasında ABD'nin Los Angeles takımına kiralanan Cengiz, bu sezon Jose Mourinho döneminde forma şansı bulamamıştı. Cengiz, daha önce 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında forma giymişti.

Taraftar tepkisi: "Ali Koç istifa" tezahüratı

Maçın son bölümünde Fenerbahçe taraftarları, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden tezahüratlar yaptı.

Gençlerbirliği puana hasret

Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, ilk 4 haftada puanla tanışamadı. Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da puan alamayan kırmızı-siyahlılar ligde son sırada yer alıyor.

Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig performansı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyet göremedi. 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da sezona başlayan ve ilk 5 haftada takımın başında olan Eroğlu, o dönemde 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Gençlerbirliği'nin başında da ilk 4 maçta puan alamayan Eroğlu, Süper Lig kariyerinde toplamda 9 maçta 1 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

