Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol: Jasikevicius'tan kazanmaya vurgu

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:35
Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius, kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

Saras Jasikevicius

Basın toplantısında konuşan tecrübeli başantrenör, şöyle dedi:

"Takım ve taraftarı tebrik ediyorum. Beklediğimiz bir maçtı. 5 hücum ribaundu aldık, emektar oyuncuların çok katkısı oldu. Ligde herhangi bir takım hazır değil, basketbol konuşmak doğru olmaz. Önemli olan kazanmaktı. Bir maç için çok istekli olduğumuzu söyleyemeyeceğim."

Konsantrasyonun devam etmesinin önemine değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Paris Basketbol'un kadrosu, alışkanlıkları, hücumdaki pozisyonları hatta yeni gelen oyuncuların 3 farklı pozisyonda oynamasından hücum ribauntları bizden fazlaydı. Bu istatistiği biri maçtan önce bana söyleseydi nasıl kazanırız derdim. İstekle ilgili müziğin ritmini değişmek istemiyorum. Bu ocak ve şubatta belli olur, istek çok önemli o yüzden birçok takım 2 kez üst üste devam ettiremiyor. Paris'in bu şekilde devam edeceğini her takıma bu şekilde ribaunt başarısı sağlayabileceğine inanıyorum."

Francesco Tabellini

Paris Basketbol başantrenörü Francesco Tabellini, Fenerbahçe Beko'ya karşı yeterli performansı gösteremediklerini dile getirdi.

Tabellini, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada gördüklerimiz yeterli değildi. Bunu net gördük. Hücumlarda üretken olamadık, atışlar yapamadık. Fiziksellik artınca duvara çarptık. Savunmamız belli anlarda iyiydi ama rakibimiz zor atışlar başardı. İnancımızı belli noktadan sonra kaybettik. Göstermek istediğimiz bu değildi ama rekabetçi oyunculardan oluşan bir takımız, ilerde düzeleceğiz. Uzun vadeli hedef koyamıyoruz, geçiş dönemindeyiz. Yeni stile oyuncuların adapte olması gerekiyor. Burası gibi zor sahalarda oynanan maçlarda iyi olmak en önemli hedeflerimizden."

