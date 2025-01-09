Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile Geçti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i 90-73'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:52
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile Geçti

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında evinde ağırladığı Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etmeyi başardı.

İlk Periyotta Fark Yaratıldı

Sarı-lacivertliler, ilk periyotta etkili performans sergileyen Sertaç Şanlı'nın 7. dakikada kaydettiği 3 sayılık isabetle 7-0'lık bir seri yakalayarak durumu 13-7'ye taşıdı. Konuk ekip ALBA Berlin, pota altından bulduğu basketlerle karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-11 kapattı.

İkinci Periyotun Çekişmeli Geçişi

İkinci çeyrekte, tempoyu artıran ALBA Berlin, Malte Delow'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 5-0'lık bir seri elde etti (21-18). Konuk ekip, savunmasındaki etkili oyunu devam ettirerek Matt Thomas'ın 3 sayılık basketiyle skoru 30-30 yaparak eşitliği yakaladı. Ancak Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in katılımıyla hücumda daha etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Son Çeyrek Heyecanı

Maçın üçüncü çeyreğinde dış atışlardan kazandığı sayılarla farkı azaltmaya çalışan ALBA Berlin, Fenerbahçe Beko'ya Nigel Hayes-Davis'in 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. ALBA Berlin, periyodun son saniyesinde Martin Hermannsson'un pota altından bulduğu basketle farkı 1 sayıya indirdi ve son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 61-60 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyodun başlangıcında ALBA Berlin, Martin Hermannsson'un 2 sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti (61-62). Ancak Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'in 3 sayılık basketiyle durumu 64-62’ye getirdi. Bu dakikadan sonra taraftar desteğini de arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic, Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in etkili performanslarıyla rakibine üstünlük kurarak maçı 90-73'lük galibiyetle tamamladı.

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