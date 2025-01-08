Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin Maçına Hazır: Jasikevicius ve Guduric Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin Maçına Hazır

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın ALBA Berlin'i ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayern Galibiyeti Önemli Bir Geri Dönüş

Jasikevicius, ALBA Berlin'in kendi liginde Bayern karşısında kazandığı galibiyetin onların için büyük bir geri dönüş olduğunu belirtti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek karşılaşma için ana odak noktalarının, rakibin geçiş oyunları ve topsuz perdelemeleri olduğunu vurguladı.

Litvanyalı çalıştırıcı, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, ALBA’ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak" dedi.

Guduric: "Maçı Kazanıp Evimizi Korumalıyız"

Takımın kritik oyuncularından Marko Guduric de ALBA Berlin'in koşmayı seven bir takım olduğunu ifade etti. Guduric, rakiplerinin hücumda topu iyi paylaştığını vurgulayarak, "Onlara karşı yapmamız gereken, geçen maçtaki performansımızı göstermeye çalışmak, kendi oyunumuza, savunmamıza odaklanmak ve en önemlisi maçı kazanıp evimizi korumak olmalı" şeklinde konuştu.