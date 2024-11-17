Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 ile Geçti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 86-72 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:34
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 86-72 ile Geçti

Fenerbahçe Beko'dan Zorlu Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Müsabaka, karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikada Fenerbahçe Beko 9-6'lık üstünlük sağladı. İlk çeyrekte Zagars ve Bryant 11'er sayıyla öne çıkarken, çeyrek 21-21 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkarmayı başardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikada attığı basketle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-35 avantajıyla gitti.

İkinci Yarı İvme Kazandırdı

İkinci yarıda karşılıklı isabetlerle devam eden oyunda, 25. dakikada Fenerbahçe Beko 59-43'lük üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 önde girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 86-72'lik galibiyetle tamamladı.

Öne Çıkan İsimler

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncularından Irfan Can Kahveci de salonda izleyerek takıma destek oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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