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Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Fenerbahçe Beko, play-off maçı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygılarını sundu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 00:50
Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

Çelenk ve Saygı Duruşu

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile oynayacağı maç öncesinde, yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu başkanlığındaki heyetle Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Çelenk bırakma işleminin ardından heyet, bir dakika saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretin Katılımcıları

Ziyarete, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya, Ali Alper Alpoğlu, Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, ayrıca Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Serhat Öztürk ile Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri de katıldılar.

Duygusal Anlar ve Hatıra Fotoğrafı

Sertaç Komsuoğlu, saygı duruşunun ardından Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Ziyaretin sonunda, heyet Anıtkabir merdivenlerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe...

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Fenerbahçe Beko adına Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe...

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Fenerbahçe Beko adına Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

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