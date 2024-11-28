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Fenerbahçe Beko, Armani Milan'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi'nde Armani Milan'la karşılaşacak. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:38
Fenerbahçe Beko, Armani Milan'ı Ağırlıyor

Basketbolseverler dikkat! Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak önemli bir ivme yakaladı. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde şu an 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

Maç öncesi takımların durumu ve taraftarların yoğun ilgisi, bu karşılaşmayı daha da heyecanlı hale getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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