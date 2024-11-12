Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Bayern Münih'i 87-76 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncuların ve taraftarların motivasyonuna dikkat çekti.

Jasikevicius’tan Teşekkür

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından Jasikevicius, "Galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlar, salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurması zor bir takım, ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik," şeklinde konuştu.

Nigel’ın Performansı

Jasikevicius, maçın ilerleyen dakikalarında Nigel'ın performansının büyük katkı sağladığını belirtti. "Çok güzel bir galibiyet oldu" diyerek, zaferin önemini vurguladı.

Bayern Münih Yorumları

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert ise savunmada yaptıkları hataların kendileri için sıkıntı yarattığını ifade etti. "Maça iyi başladık ama bunu ikinci çeyreğe taşıyamadık. Kolay basketler yedik. Bu maçın olumlu yanı çok iyi savaştık ve mücadele ettik. Ancak second ve third çeyrekte savunma hatalarımız canımızı yaktı," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.