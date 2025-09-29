Fenerbahçe Beko'da Zagars'ın sakatlığı: İkinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko'da Zagars'ın sakatlığı: İkinci evre kas yaralanması
Kulüp, yapılan sağlık kontrollerinin sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Arturs Zagars'ın sakatlandığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Letonyalı oyun kurucunun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı belirtildi.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.