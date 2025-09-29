Fenerbahçe Beko'da Zagars'ın sakatlığı: İkinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe, Arturs Zagars'ın 27 Eylül'deki TOFAŞ maçında kasık sakatlığı geçirdiğini; yapılan kontrollerde 'ikinci evre kas yaralanması' tespit edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:41
Fenerbahçe Beko'da Zagars'ın sakatlığı: İkinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko'da Zagars'ın sakatlığı: İkinci evre kas yaralanması

Kulüp, yapılan sağlık kontrollerinin sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Arturs Zagars'ın sakatlandığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Letonyalı oyun kurucunun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı belirtildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor
3
Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı
4
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. turda elendi
5
Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
İstanbul'da Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası — Kazananlar Belli Oldu
7
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 Atko Grup Pendikspor | Trendyol 1. Lig 8. Hafta

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı