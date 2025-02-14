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Fenerbahçe Beko'dan Final Yolu: Melih Mahmutoğlu Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi. Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş maçı için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:37
Fenerbahçe Beko'dan Final Yolu: Melih Mahmutoğlu Beşiktaş Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 Geçerek Finale İ yükseldi

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de, Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'a Hazırlık

11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına konuşan Mahmutoğlu, Beşiktaş Fibabanka maçının zorlu geçeceğini belirtti. “Beşiktaş, çok ciddi bir rakip. Özellikle son zamanlarda iyi ve sert basketbol oynuyorlar.” sözleriyle rakiplerine saygı duyduklarını ifade etti.

Derbi Heyecanı ve Taraftar Desteği

Galatasaray maçını değerlendiren Melih Mahmutoğlu, “Sonuçta bir derbiye çıktık. Tek maç olarak oynadık. Kazanan final oynayacaktı. Favori olsak da Galatasaray'ın tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu sahaya yansıttık ve sonunda finale kaldık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, pazar günkü karar maçı için taraftarlarına mesaj vererek, “Umarım aynı coşkuyla pazar günü buraya gelirler.” dedi.

Mahmutoğlu, “Bu organizasyonun sonunda değer verdiğimiz bir kupa var. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta final maçı. İnşallah kupayla geri döneriz.” diyerek, finale olan inançlarını ve hedeflerini dile getirdi.

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