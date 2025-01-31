Fenerbahçe Beko'dan Virtus Segafredo Bologna'ya 95-81 Galibiyet

Fenerbahçe Beko Maç Sonrası Değerlendirmeler

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında, Fenerbahçe Beko, evinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 mağlup etti. Maçın ardından, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Akışı Sürdürmeliyiz

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Takımımı tebrik ediyorum. Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

McCollum'un Takıma Katkıları

Errick McCollum hakkında gelen soruları da yanıtlayan tecrübeli başantrenör, "Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor" dedi.

Rakipteki Yaşananlar

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti.