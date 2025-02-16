Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı Yenererek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:57
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı Yenererek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka ile karşılaştı ve maçı 104-81’lik skorla kazanarak şampiyonluk elde etti.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, izleyenlerine keyif dolu anlar yaşattı. Bu zafer, kulüp tarihindeki önemli başarılar arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Beko’nun bu şampiyonluğu, takımın sezon boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmaların bir sonucu olarak dikkat çekti.

Şampiyonluk kutlamalarında, oyuncular ve teknik ekip sahada büyük bir sevinç içinde bir araya geldi. Tarftarların da desteğiyle, Fenerbahçe Beko'nun bu zaferi, kulüp için bir başka önemli birikim sağladı.

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