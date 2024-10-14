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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile THY Avrupa Ligi Mücadelesinde Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç detayları ve analizler haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:16
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile THY Avrupa Ligi Mücadelesinde Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Geçmiş Performanslar

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinde evinde Olympiakos'u 82-71 mağlup etmişti. İkinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 yenerek, ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkarmış oldu.

Kızılyıldız'ın Form Durumu

Kızılyıldız da ligde oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Paris Basketbol ve Baskonia takımlarını mağlup eden Kızılyıldız, ligde 2'de 2 yapan 4 takımdan biri. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile THY Avrupa Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmada mağlup olmuştu. Bu sezon bir farklılık yaratacak mı, merakla bekleniyor.

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