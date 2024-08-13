Fenerbahçe Beko'nun 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu için hazırlık programı açıklandı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, sarı-lacivertlilerin yeni sezon için ilk takım antrenmanını 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştireceği belirtildi.

Hazırlık Maçları Takvimi

Takım, sezon açılışının ardından 5 hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ile, ardından 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacak. Ayrıca, 14-15 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Girit Turnuvası'na katılım sağlayacak. Bu turnuvada EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna takımları ile mücadele edecekler.

Son Hazırlık Maçı

Fenerbahçe Beko, sezon öncesi son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da oynayacak. Takım, bu maçlarla birlikte yeni sezona hazır hale gelmeyi hedefliyor.