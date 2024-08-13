Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe Beko'nun 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Açıklandı

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu için hazırlık programını duyurdu. İlk idman tarihi ve maç takvimi belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:08
Fenerbahçe Beko'nun 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu için hazırlık programı açıklandı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda, sarı-lacivertlilerin yeni sezon için ilk takım antrenmanını 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştireceği belirtildi.

Hazırlık Maçları Takvimi

Takım, sezon açılışının ardından 5 hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak 4 Eylül'de Karşıyaka Basketbol ile, ardından 11 Eylül'de Bahçeşehir Koleji ile İstanbul'da karşılaşacak. Ayrıca, 14-15 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Girit Turnuvası'na katılım sağlayacak. Bu turnuvada EA7 Emporio Armani Milan ve Olympiakos ya da Virtus Segafredo Bologna takımları ile mücadele edecekler.

Son Hazırlık Maçı

Fenerbahçe Beko, sezon öncesi son hazırlık maçını ise 20 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'a karşı İstanbul'da oynayacak. Takım, bu maçlarla birlikte yeni sezona hazır hale gelmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak