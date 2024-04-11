Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.15'te başlayacak.

Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı 33 maçta 20 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak şu ana kadar 6. sırada yer aldı. Olympiakos ise 33 maçta 21 galibiyet elde ederek 12 mağlubiyet aldı ve 5. sırayı korudu.

Her iki takım da normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off'a katılmayı garantiledi.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Olympiakos'u 79-77 mağlup etmişti.