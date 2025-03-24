Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol İle Play-Off'a Bir Adım Daha Yaklaşıyor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, saat 20.45'te başlayacak.

Play-Off Yolu Üzerindeki Önemli Maç

Sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 91-82 mağlup olmuştu. Ancak yarınki rakiplerini yenmeleri durumunda, ligin ilk 6 sırasında yer alacak ve doğrudan play-off'a katılma hakkı elde edecekler. Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak haftaya 2. sırada giren Fenerbahçe, gelecek için umut verici bir durumda bulunuyor.

Rakip Hakkında

Konuk ekip Paris Basketbol ise bu sezon yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor. İki takım bu sezon daha önce Fransa'da karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe Beko maçtan 87-83 galip ayrılmıştı.