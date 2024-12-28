Fenerbahçe Beko, Partizan'a Yenildi: 90-81

Fenerbahçe Beko, Partizan Karşısında Zorlandı

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Partizan ile karşılaştı. Maç, Belgrad Arena'da gerçekleşti ve ev sahibi ekip, mücadeleyi 90-81'lik skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

Maça etkili bir başlangıç yapan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamlayarak avantaj sağladı. İkinci periyotta da formda olan Sırp ekibi, devreye 47-38'lik skorla girdi. Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte dış atışlarla farkı iki sayıya indirmeyi başarsa da, Partizan bu anlık baskıyı savuşturdu ve periyodu 65-57 önde kapattı.

Başantrenörün Maçtaki Rolü

Final bölümünde Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iki teknik faul nedeniyle oyundan atıldı. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin oyundaki dengesini olumsuz etkiledi. Partizan, etkili performansıyla maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte ligdeki yediinci yenilgisini aldı. Takımda ayrıca, sakatlıkları devam eden Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre maça katılamadı.