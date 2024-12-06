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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti: 82-70

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i 82-70 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:48
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti: 82-70

Fenerbahçe Beko'dan Etkileyici Bir Zafer

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sarı-lacivertliler, Real Madrid karşısında deplasmanda önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma Detayları

İspanya'nın Wizink Center salonunda gerçekleşen maçta, Fenerbahçe Beko başlangıçta zorlu bir dönem geçirerek ilk çeyreği 20-12 geride kapattı. Ancak, ikinci periyotta sergiledikleri etkili hücum performansı ile soyunma odasına 37-31 önde girdi.

İkinci Yarıda Dominasyon

İkinci devrede de skor üstünlüğünü korumaya devam eden Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 60-47 avantajla tamamladı. Maçın sonunda 82-70'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.

Öne Çıkan İsimler

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, attığı 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Diğer yandan Real Madrid'de Facundo Campazzo, 14 sayıyla çabalarına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, sezon boyunca 10. galibiyetini elde ederken, Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşamış oldu.

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