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Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi'yi 91-72 yenerek 7. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:29
Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi'yi 91-72 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Merkezefendi Önünde Farklı Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-72 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste 7'nci, toplamda ise 11'inci galibiyetini elde etmiş oldu. Konuk ekip ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelenin Gelişimi

Mücadeleye Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu basketlerle hızlı başladı ve ilk 4 dakikayı 9-4 önde geçti. Denizli ekibi, Bleijenbergh ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar bulsa da, rakibini savunmada durdurmakta zorlandı. Kenardan gelen oyuncuların da katkısıyla sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertliler, Hall'un pota altından kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere taşıyarak durumu 37-26 yaptı. Ancak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Boyalı alanı etkili kullanarak çift haneli farkı yitirmedi ve 17. dakikada farkı 39-33‘e indirdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarının son anlarında hücumda yakaladığı tempo ile soyunma odasına 48-37 avantajlı girdi.

İkinci Yarıda Tempolu Oyun

İkinci yarı tempolu bir oyunla başladı. Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 14 sayıya kadar çıkardı (56-42), ancak üst üste yapılan top kayıpları, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’in McLemore ve Cook ile ayak uydurmasına neden oldu. 29. dakikada fark 62-56’ya indi. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 65-58 üstün girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, farkı açarak mücadeleyi 91-72 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Önemli İsimler

Sarı-lacivertli ekipte, Tarık Biberoviç'in 20, Mays'ın 11, Guduric, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı'nın ise her biri 10 sayısı galibiyet için önemli rol oynadı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Cook'un 25, McLemore'un 19 sayısı maçı kazanmaya yetmedi.

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