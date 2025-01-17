Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Ederek Dörtte Dört Yaptı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Zorladı ve Maçtan Galip Ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 98-86'lık skorla kazanarak 14. galibiyetini elde etti ve üst üste 4. kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Zalgiris, sezonun 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Maça hızlı başlayan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu 4 isabet ile 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 20-10. Ancak, Fenerbahçe Beko, maça kenardan dahil olan oyuncularıyla 7-0'lık bir seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı 3'e indirdi: 17-20. Konuk takım, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Zalgiris'le Alen Smailagic öne çıktı ve Sırp oyuncunun katkılarıyla farkı 17. dakikada 13 sayıya çıkarttı: 26-39. Bu periyotta Smailagic, takıma 19 sayı kazandırarak litvanya ekibini soyunma odasına 47-34 üstün götürdü.

İkinci Yarının Başlangıcı

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 54-57. Çeyreğin son bölümünde Zalgiris, üst üste dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle dördüncü periyoda 68-62 önde girdi.

Son Çeyrek ve Fenerbahçe'nin Geri Dönüşü

Son çeyrekte Fenerbahçe, 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet buldu ve 34. dakikada uzun bir aradan sonra ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 73-71. Sarı-lacivertliler, savunmadaki başarılarını da hücumda yaşadıkları etkili oyunla destekleyerek 38. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 85-75. Fenerbahçe Beko, maçı 98-86'lık skorla kazanarak galip gelmeyi başardı.

Zalgiris’in başantrenörü Andreas Trinchieri, mücadelenin bitimine 1 saniye kala ikinci teknik faul alarak maçtan ihraç edildi.