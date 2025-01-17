Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Ederek Dörtte Dört Yaptı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 yenerek 14. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:14
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Ederek Dörtte Dört Yaptı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Zorladı ve Maçtan Galip Ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 98-86'lık skorla kazanarak 14. galibiyetini elde etti ve üst üste 4. kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Zalgiris, sezonun 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın İlk Yarısı

Maça hızlı başlayan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu 4 isabet ile 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 20-10. Ancak, Fenerbahçe Beko, maça kenardan dahil olan oyuncularıyla 7-0'lık bir seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı 3'e indirdi: 17-20. Konuk takım, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Zalgiris'le Alen Smailagic öne çıktı ve Sırp oyuncunun katkılarıyla farkı 17. dakikada 13 sayıya çıkarttı: 26-39. Bu periyotta Smailagic, takıma 19 sayı kazandırarak litvanya ekibini soyunma odasına 47-34 üstün götürdü.

İkinci Yarının Başlangıcı

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 54-57. Çeyreğin son bölümünde Zalgiris, üst üste dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle dördüncü periyoda 68-62 önde girdi.

Son Çeyrek ve Fenerbahçe'nin Geri Dönüşü

Son çeyrekte Fenerbahçe, 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet buldu ve 34. dakikada uzun bir aradan sonra ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 73-71. Sarı-lacivertliler, savunmadaki başarılarını da hücumda yaşadıkları etkili oyunla destekleyerek 38. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 85-75. Fenerbahçe Beko, maçı 98-86'lık skorla kazanarak galip gelmeyi başardı.

Zalgiris’in başantrenörü Andreas Trinchieri, mücadelenin bitimine 1 saniye kala ikinci teknik faul alarak maçtan ihraç edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Aşarak 3'te 3 Yaptı
2
Barcelona, Anadolu Efes'i 90-80 Yenerek 13. Galibiyetini Elde Etti
3
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi
4
5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı
5
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Etti: Jasikevicius'tan Açıklamalar
6
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Elemelerde İkide İki Yaptı
7
Galatasaray Beraberlikten Üzgün: Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi