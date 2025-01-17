Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Etti: Jasikevicius'tan Açıklamalar

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Yenerek Rahat Bir Galibiyet Elde Etti

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 98-86lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın ikinci yarıda sergilediği muazzam performansın altını çizdi.

İkinci Yarı Performansı

Jasikevicius, yaptığı açıklamada, "Oyuncuları ve taraftarı kutluyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. İlk yarıda sahaya doğru zihniyetle çıkmadık. İkinci yarıdan önce konuştuk ve her şey değişti. İkinci yarı bizim için fantastik oldu. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Marko Guduric'in Katkısı

Karşılaşmada 20 sayı ile galibiyete katkı sağlayan Marko Guduric hakkında da değerlendirmelerde bulunan Jasikevicius, "Bize çok katkı veriyor. Savunmada ve hücumda ondan çok şey bekliyoruz. İsteklerimize çok güzel tepki veriyor. Bu performansının devam etmesini istiyorum. Bu kapasiteye sahip bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Başantrenörün Vurguları

Zalgiris karşısında alınan galibiyetin ardından, sezon boyunca birçok maçta çift haneli farklarla geriye düştüklerinin de hatırlatılması üzerine Jasikevicius, "Bunun bir problem olduğunu biliyoruz. Dönüş olunca sıkıntı olmuyor ama kaybedince tabii ki problem. Bu sezon çok fazla şey değişti ama yine sahamızda yavaş başlıyoruz. Bunun sebebini bilmiyoruz. Bu sorunun üzerine gidiyoruz" şeklinde görüş belirtti.