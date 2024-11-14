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Fenerbahçe, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Savaşçı Bir Ruhla Sürdürüyor

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, hazırlıklarını sıkı bir tempoda gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:29
Fenerbahçe, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Savaşçı Bir Ruhla Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yoğun bir antrenman programı uyguladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayarak, çabukluk ve koordinasyon uygulamalarıyla devam etti. Oyuncular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdılar.

Fenerbahçe ve Kayseri temsilcisi, 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, güçlü bir performans sergileyen takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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