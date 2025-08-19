Fenerbahçe-Benfica: Bruno Lage'den Kerem ve Şampiyonlar Ligi vurgusu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, amaçlarının avantajlı bir skor elde etmek olduğunu açıkladı. Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, takımının sezona iyi başladığını ve bu performansı sürdürmek istediklerini belirtti.

Lage'ın değerlendirmesi

Lage, oyuncularının tatilden gelir gelmez rekabetçi seviyeye ulaştığını ve elde edilen galibiyetlerden memnun olduğunu ifade etti. "Şu ana kadarki galibiyetleri oyuncularımız elde etti ve tatilden gelir gelmez bu rekabetçi seviyeye başladılar. Oyuncuların performansı ve alınan sonuçlardan dolayı memnunum. Şu anda en önemli şey bunu sürdürmek." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ve transfer iddiaları

Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialara değinen Lage, "Önemli olan takım oyunu. Kerem'in geçen sene yaptıkları çok önemliydi. Bu sene bizimle başlaması da önemliydi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bir teklif vardı. Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ya da başka oyuncular teklif alabilir. Bizim için önemli olan yaptığımız işi devam ettirmek. Bizim ve Kerem'in şu andaki hedefi Benfica'ya yardımcı olmak." diye ekledi.

Mourinho ve Setubal bağlantısı

Lage, Jose Mourinho ile olan eski dostluğuna da değinerek, "İlginç bir eşleşme olacak. İkimiz de Setubal'liyiz. Yıllardır onu tanıyorum." dedi. Teknik adam, maçın Bruno vs Mourinho olmaktan çok, "Benfica-Fenerbahçe" karşılaşması olduğunu vurguladı: "Yarınki maçı Bruno değil Benfica kazanacak. Önemli olan bu. Mourinho, Benfica'ya karşı oynamıyor, Fenerbahçe ile Benfica oynuyor."

Lage, geçmişteki anılara atıfla, "20 yıl önce birbirimizle şakalaşırdık. O UEFA Kupası'nı kazanıyordu, ben 2. Lig'de başarılı oluyordum." sözlerini de paylaştı.

Eusebio Kupası ve Türk futboluna bakış

İki takımın daha önce Eusebio Kupası'nda karşılaştığının hatırlatılması üzerine Lage, o maçın çok taktiksel olmadığını belirtti ve asıl odaklarının kendi oyunları olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk kulüplerinin transfer dönemindeki hamlelerine ilişkin, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Silva: "Benfica yarın kazanmak için oynayacak"

Basın toplantısında soruları yanıtlayan genç savunma oyuncusu Antonio Silva, zorlu bir deplasmana gideceklerini söyledi. Silva, "Onların sahada yapabileceklerini biliyoruz. 2 maçlık bir seri. Biz elimizden geleni yapacağız. Benfica yarın kazanmak için oynayacak." ifadelerini kullandı. Savunmada dinamik bir duruş sergilemeleri gerektiğini ve maçın ciddiyetinin farkında olduklarını belirtti.

21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Benfica'ya giden eski sportif direktör Mario Branco'nun kulüple ilgili kendileriyle konuştuğunu aktardı. Mourinho hakkında ise, "Herkes Mourinho'nun yaptıklarını biliyor. Nasıl bir kariyeri olduğunu, Portekiz futbolu için önemini biliyor. Ama yarın ve ikinci maçta Fenerbahçe ve Mourinho'yu yenmek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lage, yarınki maç için Fenerbahçe taraftarlarının oluşturacağı atmosferi beklediklerini ve ekibin bu tür koşullara alışkın olduğunu sözlerine ekledi.