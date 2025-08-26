Fenerbahçe, Benfica deplasmanında Avrupa'da 290. maçına çıkıyor
OZHAN MEMİŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 42. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
UEFA Kupası — O: 54, G: 18, B: 10, M: 26, A: 72, Y: 91
UEFA Avrupa Ligi — O: 94, G: 46, B: 28, M: 20, A: 136, Y: 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası — O: 33, G: 9, B: 4, M: 20, A: 30, Y: 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme — O: 41, G: 15, B: 13, M: 13, A: 62, Y: 50
UEFA Şampiyonlar Ligi — O: 40, G: 11, B: 6, M: 23, A: 42, Y: 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası — O: 9, G: 3, B: 1, M: 5, A: 11, Y: 11
UEFA Konferans Ligi — O: 18, G: 12, B: -, M: 6, A: 44, Y: 23
TOPLAM — O: 289, G: 114, B: 62, M: 113, A: 397, Y: 411