DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,81 -0,25%
ALTIN
4.463,28 -0,65%
BITCOIN
4.547.494,98 -1,06%

Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi Estadio da Luz'da Jose Mourinho yönetiminde son antrenmanını tamamladı. Karşılaşma TSİ 22.00'de.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:27
Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır

Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi son idman Mourinho yönetiminde tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak maça hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı; futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.

İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
2
Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır
3
Kocaelispor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü — Selçuk İnan: 'Tek Amacımız Maçı Taraftarla Kazanmak'
4
Gaziantep FK, 30 Ağustos'ta Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
5
Feyzullah Aktürk, 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
6
EuroBasket 2025: Letonya - Türkiye maçı öncesi Adem Bona ve Sertaç Şanlı'dan iddialı mesaj

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025