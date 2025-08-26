Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Estadio da Luz'da Hazır

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi son idman Mourinho yönetiminde tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak maça hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı; futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.

İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak.