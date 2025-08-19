DOLAR
Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesi Samandıra'da hazırlıklarını tamamladı. Cenk Tosun sakat, Mert Hakan bireysel çalıştı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:56
Hazırlıkların Özeti

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleri ile başladı ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiksel çalışmaları yapıldı.

Eksikler ve Oyuncu Durumu

Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Maç Bilgileri

Sarı-lacivertli ekip, yarın Chobani Stadı'nda saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.

