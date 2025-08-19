Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Hazırlıkların Özeti

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleri ile başladı ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiksel çalışmaları yapıldı.

Eksikler ve Oyuncu Durumu

Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Maç Bilgileri

Sarı-lacivertli ekip, yarın Chobani Stadı'nda saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.