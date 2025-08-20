Fenerbahçe-Benfica: Mourinho 3'lü Savunmayla Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi Coşkusu

Maç Notları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek'i yedek soyundurdu. Sakatlığı nedeniyle İzmir deplasmanında yer almayan Mert Müldür, sakatlığını atlattıktan sonra Yusuf'un yerine tekrar ilk 11'e döndü.

Fenerbahçe'nin 11'i

Kaleci: İrfan Can Eğribayat

Defans: Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde

Kanatlar: Nelson Semedo, Archie Brown

Orta saha: Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski

Forvet: Jhon Duran, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yusuf Akçiçek.

Mourinho 3'lü Savunmadan Vazgeçmedi

Jose Mourinho, hem hazırlık döneminde hem de resmi maçlarda uyguladığı 3'lü savunma düzenini Benfica karşısında da sürdürdü.

Tek Eksik: Cenk Tosun

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, Benfica mücadelesinde yer alamadı. Cenk'in yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.

12 Yıl Sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi Müziği

Fenerbahçe'nin uzun süre Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çaldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.

Kerem Aktürkoğlu İlk 11'de

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Fenerbahçe karşısına ilk 11'de başladı. Uzun süredir transfer gündeminde bulunan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Kapalı Gişe Kadıköy

Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar ve koreografiyle tribünleri doldurdu.

Basın ve Güvenlik

Müsabakaya toplam 233 basın mensubu görev yaptı; bunların 17'si farklı ülkelerden geldi. Portekiz'den 11, Brezilya'dan 2, İsrail ve Avusturya'dan 1er, KKTC'den 2 olmak üzere muhabir, yazar ve foto muhabirleri akreditasyon yaptırdı.

Maçta geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmanın başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar kontrol noktalarının dışına çıkarıldı, üst aramaları yapılarak stada alındı.

Tribünlerden Filistin'e Destek

Tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" pankartı açıldı ve taraftarlar Filistin'e destek mesajı verdi.

Ali Koç ve Protokol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçı protokol tribününde yöneticilerle birlikte izledi.

Dostluk Yemeği ve Karşılıklı Açıklamalar

Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticiler, Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile yöneticilerini evinde ağırladı. Dostluk yemeğine Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Benfica Başkanı Rui Costa ve yönetim kurulu üyeleri ile UEFA delegesi Peter Palencik katıldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ali Koç'un yaptığı konuşma şöyle: "Benim için Benfica çok önemli bir takım çünkü başkan olduktan sonra UEFA'daki ilk maçımızı Benfica ile oynadık. Rui Costa ile tanıştık ve arkadaş olduk. Kendisini ve yöneticilerini evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu ilk kez oluyor. Lizbon, İstanbul'a çok benzeyen bir şehir. Benfica Kulübüne baktığınızda yapısıyla Fenerbahçe'ye çok benziyor. Rui Costa yakın arkadaşım. Geldiği için teşekkür ederim. Benim için hak eden kazansın demek çok zor ama kim kazanırsa kazansın dostluğumuz devam etsin. Benfica'nın kalbimde sıcak bir yeri var. 3 yıl üst düzey görev yapan Mario Branco, Benfica'ya gitti. Kendisine başarılar diliyorum."

Rui Costa'nın sözleri ise şöyle: "Ali Koç benim Avrupa Kulüpler Birliğinden çalışma arkadaşım. Tüm yönetime teşekkürler. Umarım biz de Lizbon'da çok güzel ağırlarız. Bu maçı oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu değilim çünkü kendisi iyi dostum ama futbol böyle bir şey. Kendileriyle lig aşamasında karşılaşmayı tercih ederdik. Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Yarın başka bir gün ve Ali ile arkadaşlığımız, 2 kulüp arasındaki dostluk devam edecek. Dünyanın ve Avrupa'nın 2 büyük kulübünün bu turda eşleşmesi adil değil."