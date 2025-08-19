Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi'nde Avantaj Arayışı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını Chobani Stadı'nda konuk edecek. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve sarı-lacivertliler rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

Hakemler ve maç bilgileri

Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek; dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak.

Turnuva yolculuğu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı. Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

Benfica ile geçmiş

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçına çıkacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.