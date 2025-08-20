DOLAR
Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi Play-off Kadroları ve Hakemler

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının statü, hakem kadrosu ve iki takımın 11'leri açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:09
Fenerbahçe - Benfica: Şampiyonlar Ligi Play-off Kadroları ve Hakemler

Fenerbahçe - Benfica: Play-off İlk Maç Kadroları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Portekiz'in Benfica arasında oynanacak karşılaşmanın stat, hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat

Chobani

Hakemler

Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)

Fenerbahçe

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica

Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

