Fenerbahçe, Beşiktaş'a Yenilerek 5 Maçlık Galibiyet Serisini Sonlandırdı

Fenerbahçe, Beşiktaş Engelini Aşamıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen derbi mücadelesinde, sarı-lacivertliler ilk yarıda başta Edin Dzeko olmak üzere, birkaç pozisyonu değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci Yarının Başında Fırsatlar Kaçtı

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 49. dakikada Dzeko ile net bir fırsat yakaladı, ancak değerlendiremedi. Maçın 73. dakikasında Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Beşiktaş 1-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe'nin Derbi Performansı

Bu sezon ligde yalnızca 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ikisinin de derbi karşılaşmalarında yaşandığı dikkat çekti. Daha önce Galatasaray'a karşı evinde yaşadığı tek yenilgisinin ardından, Beşiktaş'a da deplasmanda kaybetmiş oldu.

Sezonun İlk Golsüz Maçı

Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte sezon içerisinde ilk kez bir resmi maçta gol atamadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hücumda etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, daha önceki 22 maçının tamamında gol bulmuştu.

Deplasmanda 26 Maç Sonra Yenilgi

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 26 maç aradan sonra deplasmanda mağlup oldu. 2023-2024 sezonunda 19 dış sahada oynanan müsabakada mağlup olmayan sarı-lacivertliler, en son 2022-2023 sezonunun son haftasında Galatasaray'a karşı kaybetmişti.

4 Maç Sonra Beşiktaş'tan Eli Boş Dönme

Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra Beşiktaş deplasmanında kaybetmiş oldu. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında rakibine 2-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.

Cenk Tosun, Eski Takımına Karşı Oynadı

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun'u, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez sahaya sürdü. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, maçta 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Djiku Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, maçı sarı kart ceza sınırında başladı ve 89. dakikada bir sarı kart daha aldı. Bu durum, Djiku'nun gelecek hafta RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.