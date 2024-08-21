Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Sarı-lacivertli kulüp, Can Bartu Tesisleri'nde, ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, öncelikle ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Gelecek Antrenmanlar

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yarın yeni bir antrenman daha yaparak çalışmalarına devam edecek.